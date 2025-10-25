O que é Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR? 🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together. Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds. More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎 The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Memecoin Supercycle (SUPR) Quanto vale hoje o Memecoin Supercycle (SUPR)? O preço ao vivo de SUPR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SUPR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SUPR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Memecoin Supercycle? A capitalização de mercado de SUPR é $ 9.09K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SUPR? O fornecimento circulante de SUPR é de 999.55M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SUPR? SUPR atingiu um preço máximo histórico de 0.00449673 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SUPR? SUPR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SUPR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SUPR é -- USD . SUPR vai subir ainda este ano? SUPR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SUPR para uma análise mais detalhada.

