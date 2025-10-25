O preço ao vivo de Memecoin Sniping Solutions AI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $MESSA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $MESSA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Memecoin Sniping Solutions AI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $MESSA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $MESSA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre $MESSA

Informações sobre preços de $MESSA

Whitepaper de $MESSA

Site oficial do $MESSA

Tokenomics de $MESSA

Previsão de preço de $MESSA

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Memecoin Sniping Solutions AI

Preço de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 $MESSA para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)
Última atualização da página: 2025-10-25 20:16:01 (UTC+8)

Informações de preço de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.72%

-8.72%

O preço em tempo real de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) é --. Nas últimas 24 horas, $MESSA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $MESSA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $MESSA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -8.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

--
----

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

999.08M
999.08M 999.08M

999,080,059.171145
999,080,059.171145 999,080,059.171145

A capitalização de mercado atual de Memecoin Sniping Solutions AI é $ 4.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $MESSA é 999.08M, com um fornecimento total de 999080059.171145. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.93K.

Histórico de preços de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Memecoin Sniping Solutions AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Memecoin Sniping Solutions AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Memecoin Sniping Solutions AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Memecoin Sniping Solutions AI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-10.58%
60 dias$ 0-61.02%
90 dias$ 0--

O que é Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Memecoin Sniping Solutions AI (em USD)

Quanto valerá Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Memecoin Sniping Solutions AI.

Confira a previsão de preço de Memecoin Sniping Solutions AI agora!

$MESSA para moedas locais

Tokenomics de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Compreender a tokenomics de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $MESSA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Quanto vale hoje o Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)?
O preço ao vivo de $MESSA em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $MESSA para USD?
O preço atual de $MESSA para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Memecoin Sniping Solutions AI?
A capitalização de mercado de $MESSA é $ 4.93K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $MESSA?
O fornecimento circulante de $MESSA é de 999.08M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $MESSA?
$MESSA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $MESSA?
$MESSA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de $MESSA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $MESSA é -- USD.
$MESSA vai subir ainda este ano?
$MESSA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $MESSA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 20:16:01 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,668.99
$111,668.99$111,668.99

+1.47%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,951.21
$3,951.21$3,951.21

+1.60%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07373
$0.07373$0.07373

+103.67%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.48
$193.48$193.48

+2.12%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.4600
$8.4600$8.4600

-56.54%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,951.21
$3,951.21$3,951.21

+1.60%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,668.99
$111,668.99$111,668.99

+1.47%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.48
$193.48$193.48

+2.12%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5640
$2.5640$2.5640

+3.39%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19817
$0.19817$0.19817

+1.66%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000177
$0.000000000000177$0.000000000000177

+77.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$1.134067
$1.134067$1.134067

+151,108.93%

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.9000
$0.9000$0.9000

+3,500.00%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.9000
$0.9000$0.9000

+3,500.00%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005853
$0.0000000000000000005853$0.0000000000000000005853

+2,536.48%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005851
$0.0005851$0.0005851

+711.51%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$254.42
$254.42$254.42

+181.00%

Logo de Reaxa

Reaxa

REAXA

$0.0005367
$0.0005367$0.0005367

+120.50%