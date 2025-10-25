Informações de preço de Meme Alliance (MMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00262453 $ 0.00262453 $ 0.00262453 Mínimo 24h $ 0.0027433 $ 0.0027433 $ 0.0027433 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00262453$ 0.00262453 $ 0.00262453 Máximo 24h $ 0.0027433$ 0.0027433 $ 0.0027433 Máximo histórico $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Menor preço $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +2.16% Variação de Preço (7d) +14.66% Variação de Preço (7d) +14.66%

O preço em tempo real de Meme Alliance (MMA) é $0.00273098. Nas últimas 24 horas, MMA foi negociado entre a mínima de $ 0.00262453 e a máxima de $ 0.0027433, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MMA é $ 0.073829, enquanto o mais baixo é $ 0.0011163.

Em termos de desempenho de curto prazo, MMA variou -0.00% na última hora, +2.16% nas últimas 24 horas e +14.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Meme Alliance (MMA)

Capitalização de mercado $ 233.55K$ 233.55K $ 233.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 273.35K$ 273.35K $ 273.35K Fornecimento Circulante 85.44M 85.44M 85.44M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meme Alliance é $ 233.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MMA é 85.44M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 273.35K.