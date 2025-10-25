O que é Medjed (MEDJED)

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain. Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Medjed (MEDJED) Quanto vale hoje o Medjed (MEDJED)? O preço ao vivo de MEDJED em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MEDJED para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MEDJED para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Medjed? A capitalização de mercado de MEDJED é $ 11.17K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MEDJED? O fornecimento circulante de MEDJED é de 988.44M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEDJED? MEDJED atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEDJED? MEDJED atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MEDJED? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEDJED é -- USD . MEDJED vai subir ainda este ano? MEDJED pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEDJED para uma análise mais detalhada.

