Informações de preço de Medical Intelligence (MEDI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.086597 $ 0.086597 $ 0.086597 Mínimo 24h $ 0.089482 $ 0.089482 $ 0.089482 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.086597$ 0.086597 $ 0.086597 Máximo 24h $ 0.089482$ 0.089482 $ 0.089482 Máximo histórico $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Menor preço $ 0.081609$ 0.081609 $ 0.081609 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) -0.50% Variação de Preço (7d) -1.28% Variação de Preço (7d) -1.28%

O preço em tempo real de Medical Intelligence (MEDI) é $0.087963. Nas últimas 24 horas, MEDI foi negociado entre a mínima de $ 0.086597 e a máxima de $ 0.089482, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEDI é $ 0.267655, enquanto o mais baixo é $ 0.081609.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEDI variou -0.13% na última hora, -0.50% nas últimas 24 horas e -1.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Medical Intelligence (MEDI)

Capitalização de mercado $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

A capitalização de mercado atual de Medical Intelligence é $ 8.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEDI é 100.00M, com um fornecimento total de 99999980.62769. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.75M.