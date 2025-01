O que é Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla! - Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

