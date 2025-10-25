Informações de preço de MechaOs (MECHA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.04% Alteração de Preço (1D) +13.67% Variação de Preço (7d) -16.98% Variação de Preço (7d) -16.98%

O preço em tempo real de MechaOs (MECHA) é --. Nas últimas 24 horas, MECHA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MECHA é $ 0.01286063, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MECHA variou -0.04% na última hora, +13.67% nas últimas 24 horas e -16.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MechaOs (MECHA)

Capitalização de mercado $ 87.87K$ 87.87K $ 87.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.87K$ 87.87K $ 87.87K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MechaOs é $ 87.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MECHA é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.87K.