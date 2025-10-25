O que é ME GUSTA (MEGUSTA)

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi. The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

Tokenomics de ME GUSTA (MEGUSTA)

Compreender a tokenomics de ME GUSTA (MEGUSTA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MEGUSTA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ME GUSTA (MEGUSTA) Quanto vale hoje o ME GUSTA (MEGUSTA)? O preço ao vivo de MEGUSTA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MEGUSTA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MEGUSTA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ME GUSTA? A capitalização de mercado de MEGUSTA é $ 68.98K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MEGUSTA? O fornecimento circulante de MEGUSTA é de 997.68M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEGUSTA? MEGUSTA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEGUSTA? MEGUSTA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MEGUSTA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEGUSTA é -- USD . MEGUSTA vai subir ainda este ano? MEGUSTA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEGUSTA para uma análise mais detalhada.

