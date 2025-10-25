Preço de McFlamingo Token (MCFL)
-0.40%
-0.25%
-7.91%
-7.91%
O preço em tempo real de McFlamingo Token (MCFL) é --. Nas últimas 24 horas, MCFL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCFL é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, MCFL variou -0.40% na última hora, -0.25% nas últimas 24 horas e -7.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de McFlamingo Token é $ 32.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCFL é 784.50M, com um fornecimento total de 999786829.876798. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.57K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.25%
|30 dias
|$ 0
|-16.10%
|60 dias
|$ 0
|-25.67%
|90 dias
|$ 0
|--
MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.
Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.
It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset
A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.
if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.
This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.
It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.
With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.
When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.
This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price
When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.
If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
