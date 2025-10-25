O preço ao vivo de McFlamingo Token hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MCFL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MCFL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de McFlamingo Token hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MCFL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MCFL facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 MCFL para USD

--
----
-0.20%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de McFlamingo Token (MCFL)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:55:47 (UTC+8)

Informações de preço de McFlamingo Token (MCFL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.25%

-7.91%

-7.91%

O preço em tempo real de McFlamingo Token (MCFL) é --. Nas últimas 24 horas, MCFL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCFL é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MCFL variou -0.40% na última hora, -0.25% nas últimas 24 horas e -7.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de McFlamingo Token (MCFL)

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

--
----

$ 41.57K
$ 41.57K$ 41.57K

784.50M
784.50M 784.50M

999,786,829.876798
999,786,829.876798 999,786,829.876798

A capitalização de mercado atual de McFlamingo Token é $ 32.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCFL é 784.50M, com um fornecimento total de 999786829.876798. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.57K.

Histórico de preços de McFlamingo Token (MCFL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de McFlamingo Token em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.25%
30 dias$ 0-16.10%
60 dias$ 0-25.67%
90 dias$ 0--

O que é McFlamingo Token (MCFL)

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

Recurso de McFlamingo Token (MCFL)

Site oficial

Previsão de preço do McFlamingo Token (em USD)

Quanto valerá McFlamingo Token (MCFL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em McFlamingo Token (MCFL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para McFlamingo Token.

Confira a previsão de preço de McFlamingo Token agora!

MCFL para moedas locais

Tokenomics de McFlamingo Token (MCFL)

Compreender a tokenomics de McFlamingo Token (MCFL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MCFL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre McFlamingo Token (MCFL)

Quanto vale hoje o McFlamingo Token (MCFL)?
O preço ao vivo de MCFL em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MCFL para USD?
O preço atual de MCFL para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de McFlamingo Token?
A capitalização de mercado de MCFL é $ 32.62K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MCFL?
O fornecimento circulante de MCFL é de 784.50M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MCFL?
MCFL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MCFL?
MCFL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MCFL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MCFL é -- USD.
MCFL vai subir ainda este ano?
MCFL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MCFL para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:55:47 (UTC+8)

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

