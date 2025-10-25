Informações de preço de Maxi Doge (MAXI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00185682 Máximo 24h $ 0.00982884 Máximo histórico $ 0.03628111 Menor preço $ 0.00185682 Variação de Preço (1h) +31.74% Alteração de Preço (1D) +27.74% Variação de Preço (7d) --

O preço em tempo real de Maxi Doge (MAXI) é $0.00781901. Nas últimas 24 horas, MAXI foi negociado entre a mínima de $ 0.00185682 e a máxima de $ 0.00982884, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAXI é $ 0.03628111, enquanto o mais baixo é $ 0.00185682.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAXI variou +31.74% na última hora, +27.74% nas últimas 24 horas e -- nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Maxi Doge (MAXI)

Capitalização de mercado $ 7.91M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.91M Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Maxi Doge é $ 7.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAXI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.91M.