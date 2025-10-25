Informações de preço de maxBTC (MAXBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 49,728 $ 49,728 $ 49,728 Mínimo 24h $ 113,232 $ 113,232 $ 113,232 Máximo 24h Mínimo 24h $ 49,728$ 49,728 $ 49,728 Máximo 24h $ 113,232$ 113,232 $ 113,232 Máximo histórico $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Menor preço $ 48,063$ 48,063 $ 48,063 Variação de Preço (1h) -0.60% Alteração de Preço (1D) +0.20% Variação de Preço (7d) +23.88% Variação de Preço (7d) +23.88%

O preço em tempo real de maxBTC (MAXBTC) é $112,546. Nas últimas 24 horas, MAXBTC foi negociado entre a mínima de $ 49,728 e a máxima de $ 113,232, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAXBTC é $ 172,696, enquanto o mais baixo é $ 48,063.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAXBTC variou -0.60% na última hora, +0.20% nas últimas 24 horas e +23.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de maxBTC (MAXBTC)

Capitalização de mercado $ 224.94K$ 224.94K $ 224.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 224.94K$ 224.94K $ 224.94K Fornecimento Circulante 2.00 2.00 2.00 Fornecimento total 2.0 2.0 2.0

A capitalização de mercado atual de maxBTC é $ 224.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAXBTC é 2.00, com um fornecimento total de 2.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 224.94K.