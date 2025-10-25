Informações de preço de Matr1x (MAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00849667 Máximo 24h $ 0.00875616 Máximo histórico $ 0.474276 Menor preço $ 0.00723278 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) -0.82% Variação de Preço (7d) +2.23%

O preço em tempo real de Matr1x (MAX) é $0.00859981. Nas últimas 24 horas, MAX foi negociado entre a mínima de $ 0.00849667 e a máxima de $ 0.00875616, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAX é $ 0.474276, enquanto o mais baixo é $ 0.00723278.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAX variou +0.04% na última hora, -0.82% nas últimas 24 horas e +2.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Matr1x (MAX)

Capitalização de mercado $ 1.30M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.87M Fornecimento Circulante 151.35M Fornecimento total 800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Matr1x é $ 1.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAX é 151.35M, com um fornecimento total de 800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.87M.