Informações de preço de Mastercard xStock (MAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 574.39 $ 574.39 $ 574.39 Mínimo 24h $ 581.02 $ 581.02 $ 581.02 Máximo 24h Mínimo 24h $ 574.39$ 574.39 $ 574.39 Máximo 24h $ 581.02$ 581.02 $ 581.02 Máximo histórico $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Menor preço $ 543.11$ 543.11 $ 543.11 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.17% Variação de Preço (7d) +2.77% Variação de Preço (7d) +2.77%

O preço em tempo real de Mastercard xStock (MAX) é $575.87. Nas últimas 24 horas, MAX foi negociado entre a mínima de $ 574.39 e a máxima de $ 581.02, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAX é $ 616.08, enquanto o mais baixo é $ 543.11.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAX variou -0.00% na última hora, +0.17% nas últimas 24 horas e +2.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mastercard xStock (MAX)

Capitalização de mercado $ 169.67K$ 169.67K $ 169.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.12M$ 12.12M $ 12.12M Fornecimento Circulante 294.64 294.64 294.64 Fornecimento total 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

A capitalização de mercado atual de Mastercard xStock é $ 169.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAX é 294.64, com um fornecimento total de 21049.98943252. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.12M.