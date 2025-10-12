Tokenomics de Massive Meme Outbreak (RPG)

Descubra informações essenciais sobre Massive Meme Outbreak (RPG), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 06:09:47 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Massive Meme Outbreak (RPG)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Massive Meme Outbreak (RPG), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 10.16K
Fornecimento total:
$ 999.27M
Fornecimento circulante:
$ 999.27M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 10.16K
Máximo histórico:
$ 0.0017707
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0
Informação sobre Massive Meme Outbreak (RPG)

MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.

Key features include:

Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.

Site oficial:
https://mmorpg.lol/

Tokenomics de Massive Meme Outbreak (RPG): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Massive Meme Outbreak (RPG) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens RPG que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RPG podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do RPG, explore o preço em tempo real do token RPG!

Previsão de preço de RPG

Quer saber para onde o RPG pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do RPG combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

