O que é Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa's decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

Recurso de Massa Bridged BTC (WBTC.E) Site oficial

Previsão de preço do Massa Bridged BTC (em USD)

Quanto valerá Massa Bridged BTC (WBTC.E) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Massa Bridged BTC (WBTC.E) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Massa Bridged BTC.

WBTC.E para moedas locais

Tokenomics de Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Compreender a tokenomics de Massa Bridged BTC (WBTC.E) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WBTC.E agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Massa Bridged BTC (WBTC.E) Quanto vale hoje o Massa Bridged BTC (WBTC.E)? O preço ao vivo de WBTC.E em USD é 109,655 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WBTC.E para USD? $ 109,655 . Confira o O preço atual de WBTC.E para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Massa Bridged BTC? A capitalização de mercado de WBTC.E é $ 22.05K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WBTC.E? O fornecimento circulante de WBTC.E é de 0.20 USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WBTC.E? WBTC.E atingiu um preço máximo histórico de 212,430 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WBTC.E? WBTC.E atingiu um preço minímo histórico de 95,551 USD . Qual é o volume de negociação de WBTC.E? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WBTC.E é -- USD . WBTC.E vai subir ainda este ano? WBTC.E pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WBTC.E para uma análise mais detalhada.

