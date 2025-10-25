O que é mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG. Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped. Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG. It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character. On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG. Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped. Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG. It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre mascot of the trenches (RUG) Quanto vale hoje o mascot of the trenches (RUG)? O preço ao vivo de RUG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RUG para USD? $ 0 . Qual é a capitalização de mercado de mascot of the trenches? A capitalização de mercado de RUG é $ 176.03K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RUG? O fornecimento circulante de RUG é de 999.11M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RUG? RUG atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RUG? RUG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RUG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RUG é -- USD .

