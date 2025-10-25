O preço ao vivo de Marvin The Robot hoje é 0.00507318 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MARVIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MARVIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Marvin The Robot hoje é 0.00507318 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MARVIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MARVIN facilmente na MEXC agora.

Preço de Marvin The Robot (MARVIN)

Preço em tempo real de 1 MARVIN para USD

$0.00507318
-0.10%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Marvin The Robot (MARVIN)
Informações de preço de Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00497203
Mínimo 24h
$ 0.00511964
Máximo 24h

$ 0.00497203
$ 0.00511964
$ 0.00637845
$ 0.00493127
+0.01%

-0.12%

-1.35%

-1.35%

O preço em tempo real de Marvin The Robot (MARVIN) é $0.00507318. Nas últimas 24 horas, MARVIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00497203 e a máxima de $ 0.00511964, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MARVIN é $ 0.00637845, enquanto o mais baixo é $ 0.00493127.

Em termos de desempenho de curto prazo, MARVIN variou +0.01% na última hora, -0.12% nas últimas 24 horas e -1.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Marvin The Robot (MARVIN)

$ 40.32K
--
$ 48.05K
7.95M
9,472,220.0
A capitalização de mercado atual de Marvin The Robot é $ 40.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARVIN é 7.95M, com um fornecimento total de 9472220.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.05K.

Histórico de preços de Marvin The Robot (MARVIN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Marvin The Robot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Marvin The Robot em USD foi de $ -0.0005282783.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Marvin The Robot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Marvin The Robot em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.12%
30 dias$ -0.0005282783-10.41%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado.

Recurso de Marvin The Robot (MARVIN)

Site oficial

Previsão de preço do Marvin The Robot (em USD)

Quanto valerá Marvin The Robot (MARVIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Marvin The Robot (MARVIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Marvin The Robot.

Confira a previsão de preço de Marvin The Robot agora!

MARVIN para moedas locais

Tokenomics de Marvin The Robot (MARVIN)

Compreender a tokenomics de Marvin The Robot (MARVIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MARVIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Marvin The Robot (MARVIN)

Quanto vale hoje o Marvin The Robot (MARVIN)?
O preço ao vivo de MARVIN em USD é 0.00507318 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MARVIN para USD?
O preço atual de MARVIN para USD é $ 0.00507318. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Marvin The Robot?
A capitalização de mercado de MARVIN é $ 40.32K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MARVIN?
O fornecimento circulante de MARVIN é de 7.95M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MARVIN?
MARVIN atingiu um preço máximo histórico de 0.00637845 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MARVIN?
MARVIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00493127 USD.
Qual é o volume de negociação de MARVIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MARVIN é -- USD.
MARVIN vai subir ainda este ano?
MARVIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MARVIN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Marvin The Robot (MARVIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

