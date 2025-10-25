O que é Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features. Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

Recurso de Marvin The Robot (MARVIN) Site oficial

Previsão de preço do Marvin The Robot (em USD)

Quanto valerá Marvin The Robot (MARVIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Marvin The Robot (MARVIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Marvin The Robot.

Confira a previsão de preço de Marvin The Robot agora!

MARVIN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Marvin The Robot (MARVIN)

Compreender a tokenomics de Marvin The Robot (MARVIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MARVIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Marvin The Robot (MARVIN) Quanto vale hoje o Marvin The Robot (MARVIN)? O preço ao vivo de MARVIN em USD é 0.00507318 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MARVIN para USD? $ 0.00507318 . Confira o O preço atual de MARVIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Marvin The Robot? A capitalização de mercado de MARVIN é $ 40.32K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MARVIN? O fornecimento circulante de MARVIN é de 7.95M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MARVIN? MARVIN atingiu um preço máximo histórico de 0.00637845 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MARVIN? MARVIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00493127 USD . Qual é o volume de negociação de MARVIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MARVIN é -- USD . MARVIN vai subir ainda este ano? MARVIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MARVIN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Marvin The Robot (MARVIN)