O que é MARSK (MARSK)

Mars Launchpad is a platform focused on decentralization with token sales aiming to redefine web3 industry investment experience. Mars Launchpad provide a safe and transparent investment environment for web3 enthusiasts, experienced investors and innovative project teams. MARSK is the platform token of Mars Launchpad. The platform is committed to enhancing the value attributes of MARSK through various ecological applications, allowing more and more users to hold MARSK to participate in the development of the platform, such as Airdrops, Staking, Farm, etc.

