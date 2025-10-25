Informações de preço de Marscoin (MARS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00668789$ 0.00668789 $ 0.00668789 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) -0.81% Variação de Preço (7d) -16.77% Variação de Preço (7d) -16.77%

O preço em tempo real de Marscoin (MARS) é --. Nas últimas 24 horas, MARS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MARS é $ 0.00668789, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MARS variou -0.15% na última hora, -0.81% nas últimas 24 horas e -16.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Marscoin (MARS)

Capitalização de mercado $ 185.00K$ 185.00K $ 185.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 185.00K$ 185.00K $ 185.00K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Marscoin é $ 185.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 185.00K.