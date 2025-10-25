Informações de preço de Mars Battle (SHOOT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02317302$ 0.02317302 $ 0.02317302 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) -7.79% Variação de Preço (7d) -1.94% Variação de Preço (7d) -1.94%

O preço em tempo real de Mars Battle (SHOOT) é --. Nas últimas 24 horas, SHOOT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SHOOT é $ 0.02317302, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SHOOT variou -0.05% na última hora, -7.79% nas últimas 24 horas e -1.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mars Battle (SHOOT)

Capitalização de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.25K$ 43.25K $ 43.25K Fornecimento Circulante 121.10M 121.10M 121.10M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mars Battle é $ 5.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHOOT é 121.10M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.25K.