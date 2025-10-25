Informações de preço de Market Stalker (STLKR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00181229 Máximo 24h $ 0.00187694 Máximo histórico $ 0.00491883 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) -0.29% Variação de Preço (7d) -17.07%

O preço em tempo real de Market Stalker (STLKR) é $0.00184464. Nas últimas 24 horas, STLKR foi negociado entre a mínima de $ 0.00181229 e a máxima de $ 0.00187694, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STLKR é $ 0.00491883, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, STLKR variou -0.03% na última hora, -0.29% nas últimas 24 horas e -17.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Market Stalker (STLKR)

Capitalização de mercado $ 184.60K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 184.60K Fornecimento Circulante 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Market Stalker é $ 184.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STLKR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 184.60K.