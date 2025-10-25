O que é Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

Recurso de Market Maker DAO (MMDAO) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Market Maker DAO (MMDAO)

Compreender a tokenomics de Market Maker DAO (MMDAO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MMDAO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Market Maker DAO (MMDAO) Quanto vale hoje o Market Maker DAO (MMDAO)? O preço ao vivo de MMDAO em USD é 0.00321117 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MMDAO para USD? $ 0.00321117 . Confira o O preço atual de MMDAO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Market Maker DAO? A capitalização de mercado de MMDAO é $ 321.24K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MMDAO? O fornecimento circulante de MMDAO é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MMDAO? MMDAO atingiu um preço máximo histórico de 0.04386478 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MMDAO? MMDAO atingiu um preço minímo histórico de 0.00278892 USD . Qual é o volume de negociação de MMDAO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MMDAO é -- USD . MMDAO vai subir ainda este ano? MMDAO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MMDAO para uma análise mais detalhada.

