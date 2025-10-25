Informações de preço de Market Cap (MCAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001375 Mínimo 24h $ 0.00001419 Máximo 24h $ 0.00079358 Máximo histórico $ 0.00001236 Menor preço Variação de Preço (1h) -1.17% Alteração de Preço (1D) -0.98% Variação de Preço (7d) +0.49%

O preço em tempo real de Market Cap (MCAP) é $0.00001383. Nas últimas 24 horas, MCAP foi negociado entre a mínima de $ 0.00001375 e a máxima de $ 0.00001419, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCAP é $ 0.00079358, enquanto o mais baixo é $ 0.00001236.

Em termos de desempenho de curto prazo, MCAP variou -1.17% na última hora, -0.98% nas últimas 24 horas e +0.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Market Cap (MCAP)

Capitalização de mercado $ 13.82K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.82K Fornecimento Circulante 999.44M Fornecimento total 999,443,171.982068

A capitalização de mercado atual de Market Cap é $ 13.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCAP é 999.44M, com um fornecimento total de 999443171.982068. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.82K.