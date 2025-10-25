Informações de preço de Marine Moguls (MOGUL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 41.75 $ 41.75 $ 41.75 Mínimo 24h $ 43.96 $ 43.96 $ 43.96 Máximo 24h Mínimo 24h $ 41.75$ 41.75 $ 41.75 Máximo 24h $ 43.96$ 43.96 $ 43.96 Máximo histórico $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Menor preço $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Variação de Preço (1h) -4.24% Alteração de Preço (1D) -1.22% Variação de Preço (7d) +0.16% Variação de Preço (7d) +0.16%

O preço em tempo real de Marine Moguls (MOGUL) é $42.09. Nas últimas 24 horas, MOGUL foi negociado entre a mínima de $ 41.75 e a máxima de $ 43.96, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOGUL é $ 910.54, enquanto o mais baixo é $ 32.47.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOGUL variou -4.24% na última hora, -1.22% nas últimas 24 horas e +0.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Marine Moguls (MOGUL)

Capitalização de mercado $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 419.39K$ 419.39K $ 419.39K Fornecimento Circulante 2.71K 2.71K 2.71K Fornecimento total 9,963.0 9,963.0 9,963.0

A capitalização de mercado atual de Marine Moguls é $ 113.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOGUL é 2.71K, com um fornecimento total de 9963.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 419.39K.