Informações de preço de Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00270858$ 0.00270858 $ 0.00270858 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.17% Alteração de Preço (1D) +7.45% Variação de Preço (7d) +32.81% Variação de Preço (7d) +32.81%

O preço em tempo real de Make CRO Great Again (MCGA) é --. Nas últimas 24 horas, MCGA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCGA é $ 0.00270858, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MCGA variou -0.17% na última hora, +7.45% nas últimas 24 horas e +32.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Make CRO Great Again (MCGA)

Capitalização de mercado $ 627.51K$ 627.51K $ 627.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 627.51K$ 627.51K $ 627.51K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Make CRO Great Again é $ 627.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCGA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 627.51K.