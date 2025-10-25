Informações de preço de Main Street USD (MSUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.992369 $ 0.992369 $ 0.992369 Mínimo 24h $ 0.994203 $ 0.994203 $ 0.994203 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.992369$ 0.992369 $ 0.992369 Máximo 24h $ 0.994203$ 0.994203 $ 0.994203 Máximo histórico $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Menor preço $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.17% Variação de Preço (7d) +0.56% Variação de Preço (7d) +0.56%

O preço em tempo real de Main Street USD (MSUSD) é $0.994105. Nas últimas 24 horas, MSUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.992369 e a máxima de $ 0.994203, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSUSD é $ 2.0, enquanto o mais baixo é $ 0.979364.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSUSD variou -- na última hora, +0.17% nas últimas 24 horas e +0.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Main Street USD (MSUSD)

Capitalização de mercado $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Fornecimento Circulante 3.80M 3.80M 3.80M Fornecimento total 3,803,219.413427443 3,803,219.413427443 3,803,219.413427443

A capitalização de mercado atual de Main Street USD é $ 3.78M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSUSD é 3.80M, com um fornecimento total de 3803219.413427443. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.78M.