Informações de preço de Magallaneer (MAGAL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.02% Alteração de Preço (1D) +2.31% Variação de Preço (7d) -9.89% Variação de Preço (7d) -9.89%

O preço em tempo real de Magallaneer (MAGAL) é --. Nas últimas 24 horas, MAGAL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAGAL é $ 0.00114614, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAGAL variou -1.02% na última hora, +2.31% nas últimas 24 horas e -9.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Magallaneer (MAGAL)

Capitalização de mercado $ 376.04K$ 376.04K $ 376.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 376.04K$ 376.04K $ 376.04K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,742,139.287121 999,742,139.287121 999,742,139.287121

A capitalização de mercado atual de Magallaneer é $ 376.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAGAL é 999.74M, com um fornecimento total de 999742139.287121. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 376.04K.