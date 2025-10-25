Informações de preço de MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.96% Variação de Preço (7d) -4.25% Variação de Preço (7d) -4.25%

O preço em tempo real de MAGA Coin BSC (MAGA) é --. Nas últimas 24 horas, MAGA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAGA é $ 0.02304683, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAGA variou -- na última hora, -1.96% nas últimas 24 horas e -4.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MAGA Coin BSC (MAGA)

Capitalização de mercado $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K Fornecimento Circulante 202.68M 202.68M 202.68M Fornecimento total 202,684,020.462133 202,684,020.462133 202,684,020.462133

A capitalização de mercado atual de MAGA Coin BSC é $ 32.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAGA é 202.68M, com um fornecimento total de 202684020.462133. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.48K.