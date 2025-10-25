O preço ao vivo de Luntra Infrastructure hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $LUNTRA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $LUNTRA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Luntra Infrastructure hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $LUNTRA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $LUNTRA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre $LUNTRA

Informações sobre preços de $LUNTRA

Whitepaper de $LUNTRA

Site oficial do $LUNTRA

Tokenomics de $LUNTRA

Previsão de preço de $LUNTRA

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Luntra Infrastructure

Preço de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 $LUNTRA para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:53:59 (UTC+8)

Informações de preço de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.16%

-1.16%

O preço em tempo real de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) é --. Nas últimas 24 horas, $LUNTRA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $LUNTRA é $ 0.00372154, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $LUNTRA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

820.00M
820.00M 820.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Luntra Infrastructure é $ 14.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $LUNTRA é 820.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.10K.

Histórico de preços de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Luntra Infrastructure em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Luntra Infrastructure em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Luntra Infrastructure em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Luntra Infrastructure em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-20.02%
60 dias$ 0-23.78%
90 dias$ 0--

O que é Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Luntra Infrastructure (em USD)

Quanto valerá Luntra Infrastructure ($LUNTRA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Luntra Infrastructure ($LUNTRA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Luntra Infrastructure.

Confira a previsão de preço de Luntra Infrastructure agora!

$LUNTRA para moedas locais

Tokenomics de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Compreender a tokenomics de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $LUNTRA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Quanto vale hoje o Luntra Infrastructure ($LUNTRA)?
O preço ao vivo de $LUNTRA em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $LUNTRA para USD?
O preço atual de $LUNTRA para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Luntra Infrastructure?
A capitalização de mercado de $LUNTRA é $ 14.02K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $LUNTRA?
O fornecimento circulante de $LUNTRA é de 820.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $LUNTRA?
$LUNTRA atingiu um preço máximo histórico de 0.00372154 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $LUNTRA?
$LUNTRA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de $LUNTRA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $LUNTRA é -- USD.
$LUNTRA vai subir ainda este ano?
$LUNTRA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $LUNTRA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:53:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,543.22
$111,543.22$111,543.22

+1.35%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,943.61
$3,943.61$3,943.61

+1.40%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07600
$0.07600$0.07600

+109.94%

Logo de Solana

Solana

SOL

$192.63
$192.63$192.63

+1.67%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.9000
$9.9000$9.9000

-49.14%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,943.61
$3,943.61$3,943.61

+1.40%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,543.22
$111,543.22$111,543.22

+1.35%

Logo de Solana

Solana

SOL

$192.63
$192.63$192.63

+1.67%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5395
$2.5395$2.5395

+2.40%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19777
$0.19777$0.19777

+1.46%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000000
$0.000000000000000$0.000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$1.552500
$1.552500$1.552500

+206,900.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.4002
$1.4002$1.4002

+5,500.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.4002
$1.4002$1.4002

+5,500.80%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000006780
$0.0000000000000000006780$0.0000000000000000006780

+2,954.05%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005839
$0.0005839$0.0005839

+709.84%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3769
$0.3769$0.3769

+276.90%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2716
$0.2716$0.2716

+171.60%