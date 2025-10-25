Informações de preço de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.16% Variação de Preço (7d) -1.16%

O preço em tempo real de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) é --. Nas últimas 24 horas, $LUNTRA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $LUNTRA é $ 0.00372154, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $LUNTRA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Capitalização de mercado $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Fornecimento Circulante 820.00M 820.00M 820.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Luntra Infrastructure é $ 14.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $LUNTRA é 820.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.10K.