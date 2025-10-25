Informações de preço de Lunos (UNO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00175668 $ 0.00175668 $ 0.00175668 Mínimo 24h $ 0.00182608 $ 0.00182608 $ 0.00182608 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00175668$ 0.00175668 $ 0.00175668 Máximo 24h $ 0.00182608$ 0.00182608 $ 0.00182608 Máximo histórico $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Menor preço $ 0.00150623$ 0.00150623 $ 0.00150623 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) +2.51% Variação de Preço (7d) +9.67% Variação de Preço (7d) +9.67%

O preço em tempo real de Lunos (UNO) é $0.00181048. Nas últimas 24 horas, UNO foi negociado entre a mínima de $ 0.00175668 e a máxima de $ 0.00182608, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UNO é $ 1.24, enquanto o mais baixo é $ 0.00150623.

Em termos de desempenho de curto prazo, UNO variou -0.02% na última hora, +2.51% nas últimas 24 horas e +9.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lunos (UNO)

Capitalização de mercado $ 418.02K$ 418.02K $ 418.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 574.77K$ 574.77K $ 574.77K Fornecimento Circulante 230.89M 230.89M 230.89M Fornecimento total 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

A capitalização de mercado atual de Lunos é $ 418.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNO é 230.89M, com um fornecimento total de 317470452.8070446. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 574.77K.