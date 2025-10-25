Informações de preço de Lumoz (MOZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.84% Alteração de Preço (1D) -5.07% Variação de Preço (7d) -41.40% Variação de Preço (7d) -41.40%

O preço em tempo real de Lumoz (MOZ) é --. Nas últimas 24 horas, MOZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOZ é $ 0.03642493, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOZ variou -0.84% na última hora, -5.07% nas últimas 24 horas e -41.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lumoz (MOZ)

Capitalização de mercado $ 548.73K$ 548.73K $ 548.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Fornecimento Circulante 1.45B 1.45B 1.45B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lumoz é $ 548.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOZ é 1.45B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.79M.