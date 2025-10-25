O que é Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses. Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Lulu the Ostrich (LULU) Site oficial

Previsão de preço do Lulu the Ostrich (em USD)

Quanto valerá Lulu the Ostrich (LULU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Lulu the Ostrich (LULU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Lulu the Ostrich.

Confira a previsão de preço de Lulu the Ostrich agora!

LULU para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Lulu the Ostrich (LULU)

Compreender a tokenomics de Lulu the Ostrich (LULU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LULU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Lulu the Ostrich (LULU) Quanto vale hoje o Lulu the Ostrich (LULU)? O preço ao vivo de LULU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LULU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de LULU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Lulu the Ostrich? A capitalização de mercado de LULU é $ 9.02K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LULU? O fornecimento circulante de LULU é de 999.93M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LULU? LULU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LULU? LULU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de LULU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LULU é -- USD . LULU vai subir ainda este ano? LULU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LULU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Lulu the Ostrich (LULU)