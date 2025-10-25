O que é LOVE (LOVE)

$LOVE is a Solana-based memecoin launched on the LetsBonk.fun platform, inspired by Love and Nazofficial, the viral duo behind a beloved dog and over 6M TikTok fans. Built on laughter, positivity, and strong community spirit, $LOVE was 100% fair-launched with no team wallets or hidden bundles. The project bridges social media fame with crypto culture, bringing fans together to spread good vibes and love across the Solana and BONK ecosystems. Backed by a passionate fanbase from Instagram, TikTok, and beyond, $LOVE aims to spread good vibes, creativity, and joy while building a fun and inclusive crypto movement.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre LOVE (LOVE) Quanto vale hoje o LOVE (LOVE)? O preço ao vivo de LOVE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LOVE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de LOVE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de LOVE? A capitalização de mercado de LOVE é $ 5.81K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LOVE? O fornecimento circulante de LOVE é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LOVE? LOVE atingiu um preço máximo histórico de 0.00369509 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LOVE? LOVE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de LOVE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LOVE é -- USD . LOVE vai subir ainda este ano? LOVE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LOVE para uma análise mais detalhada.

