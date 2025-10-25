Informações de preço de Louie (LOUIE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00205156 $ 0.00205156 $ 0.00205156 Mínimo 24h $ 0.00217907 $ 0.00217907 $ 0.00217907 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00205156$ 0.00205156 $ 0.00205156 Máximo 24h $ 0.00217907$ 0.00217907 $ 0.00217907 Máximo histórico $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Menor preço $ 0.00043275$ 0.00043275 $ 0.00043275 Variação de Preço (1h) -0.78% Alteração de Preço (1D) -0.71% Variação de Preço (7d) -8.38% Variação de Preço (7d) -8.38%

O preço em tempo real de Louie (LOUIE) é $0.00206035. Nas últimas 24 horas, LOUIE foi negociado entre a mínima de $ 0.00205156 e a máxima de $ 0.00217907, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LOUIE é $ 0.01063902, enquanto o mais baixo é $ 0.00043275.

Em termos de desempenho de curto prazo, LOUIE variou -0.78% na última hora, -0.71% nas últimas 24 horas e -8.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Louie (LOUIE)

Capitalização de mercado $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Fornecimento Circulante 999.41M 999.41M 999.41M Fornecimento total 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

A capitalização de mercado atual de Louie é $ 2.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOUIE é 999.41M, com um fornecimento total de 999411127.274. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.07M.