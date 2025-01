O que é Lost (LOST)

LOST is an innovative and community-focused project that resides on the Solana (SOL) blockchain. It is distinguished by its unique approach to on-chain analysis, which aims to enhance transparency and security within the Solana ecosystem. By scrutinizing blockchain transactions and activities, LOST identifies and exposes rogue developers and dubious projects, providing the community with essential insights and warnings.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Lost (LOST) Whitepaper Site oficial