O que é Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem. The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history. Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem. The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Looks Good (SENDIT) Site oficial

Previsão de preço do Looks Good (em USD)

Quanto valerá Looks Good (SENDIT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Looks Good (SENDIT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Looks Good.

Confira a previsão de preço de Looks Good agora!

SENDIT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Looks Good (SENDIT)

Compreender a tokenomics de Looks Good (SENDIT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SENDIT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Looks Good (SENDIT) Quanto vale hoje o Looks Good (SENDIT)? O preço ao vivo de SENDIT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SENDIT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SENDIT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Looks Good? A capitalização de mercado de SENDIT é $ 173.19K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SENDIT? O fornecimento circulante de SENDIT é de 549.98M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SENDIT? SENDIT atingiu um preço máximo histórico de 0.00683355 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SENDIT? SENDIT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SENDIT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SENDIT é -- USD . SENDIT vai subir ainda este ano? SENDIT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SENDIT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Looks Good (SENDIT)