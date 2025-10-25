Informações de preço de LNKD Networks (LNKD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.06% Alteração de Preço (1D) -3.48% Variação de Preço (7d) -11.17% Variação de Preço (7d) -11.17%

O preço em tempo real de LNKD Networks (LNKD) é --. Nas últimas 24 horas, LNKD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LNKD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LNKD variou -0.06% na última hora, -3.48% nas últimas 24 horas e -11.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LNKD Networks (LNKD)

Capitalização de mercado $ 66.74K$ 66.74K $ 66.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.37K$ 171.37K $ 171.37K Fornecimento Circulante 389.47M 389.47M 389.47M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LNKD Networks é $ 66.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LNKD é 389.47M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.37K.