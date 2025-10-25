Informações de preço de LizardAi (LIZAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.37% Alteração de Preço (1D) -1.61% Variação de Preço (7d) -1.93% Variação de Preço (7d) -1.93%

O preço em tempo real de LizardAi (LIZAI) é --. Nas últimas 24 horas, LIZAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIZAI é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIZAI variou -0.37% na última hora, -1.61% nas últimas 24 horas e -1.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LizardAi (LIZAI)

Capitalização de mercado $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 999,822,842.746436 999,822,842.746436 999,822,842.746436

A capitalização de mercado atual de LizardAi é $ 7.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIZAI é 999.82M, com um fornecimento total de 999822842.746436. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.54K.