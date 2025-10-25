O que é Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value. Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards. Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Recurso de Lithium Finance (LITH) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Lithium Finance (LITH)

Compreender a tokenomics de Lithium Finance (LITH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LITH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Lithium Finance (LITH) Quanto vale hoje o Lithium Finance (LITH)? O preço ao vivo de LITH em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LITH para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de LITH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Lithium Finance? A capitalização de mercado de LITH é $ 61.23K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LITH? O fornecimento circulante de LITH é de 9.08B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LITH? LITH atingiu um preço máximo histórico de 0.070537 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LITH? LITH atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de LITH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LITH é -- USD . LITH vai subir ainda este ano? LITH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LITH para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Lithium Finance (LITH)