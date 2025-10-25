O que é LiquiHub (LIQUI)

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

Quanto valerá LiquiHub (LIQUI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em LiquiHub (LIQUI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos?

Compreender a tokenomics de LiquiHub (LIQUI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LIQUI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre LiquiHub (LIQUI) Quanto vale hoje o LiquiHub (LIQUI)? O preço ao vivo de LIQUI em USD é 0.00905129 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LIQUI para USD? $ 0.00905129 . Confira o O preço atual de LIQUI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de LiquiHub? A capitalização de mercado de LIQUI é $ 8.18K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LIQUI? O fornecimento circulante de LIQUI é de 903.50K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LIQUI? LIQUI atingiu um preço máximo histórico de 0.236031 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LIQUI? LIQUI atingiu um preço minímo histórico de 0.00856599 USD . Qual é o volume de negociação de LIQUI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LIQUI é -- USD . LIQUI vai subir ainda este ano? LIQUI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LIQUI para uma análise mais detalhada.

