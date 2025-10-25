Informações de preço de Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 192.2 $ 192.2 $ 192.2 Mínimo 24h $ 198.39 $ 198.39 $ 198.39 Máximo 24h Mínimo 24h $ 192.2$ 192.2 $ 192.2 Máximo 24h $ 198.39$ 198.39 $ 198.39 Máximo histórico $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Menor preço $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) +0.61% Variação de Preço (7d) +4.36% Variação de Preço (7d) +4.36%

O preço em tempo real de Liquid Staked SOL (LSSOL) é $197.09. Nas últimas 24 horas, LSSOL foi negociado entre a mínima de $ 192.2 e a máxima de $ 198.39, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LSSOL é $ 384.79, enquanto o mais baixo é $ 176.2.

Em termos de desempenho de curto prazo, LSSOL variou -0.15% na última hora, +0.61% nas últimas 24 horas e +4.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Liquid Staked SOL (LSSOL)

Capitalização de mercado $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Fornecimento Circulante 11.53K 11.53K 11.53K Fornecimento total 11,529.514079522 11,529.514079522 11,529.514079522

A capitalização de mercado atual de Liquid Staked SOL é $ 2.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LSSOL é 11.53K, com um fornecimento total de 11529.514079522. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.27M.