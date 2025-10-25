Informações de preço de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.01 $ 39.01 $ 39.01 Mínimo 24h $ 40.97 $ 40.97 $ 40.97 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.01$ 39.01 $ 39.01 Máximo 24h $ 40.97$ 40.97 $ 40.97 Máximo histórico $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Menor preço $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Variação de Preço (1h) +0.59% Alteração de Preço (1D) -1.69% Variação de Preço (7d) +14.99% Variação de Preço (7d) +14.99%

O preço em tempo real de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) é $40.22. Nas últimas 24 horas, LIQUIDHYPE foi negociado entre a mínima de $ 39.01 e a máxima de $ 40.97, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIQUIDHYPE é $ 58.94, enquanto o mais baixo é $ 28.4.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIQUIDHYPE variou +0.59% na última hora, -1.69% nas últimas 24 horas e +14.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Capitalização de mercado $ 40.98M$ 40.98M $ 40.98M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.98M$ 40.98M $ 40.98M Fornecimento Circulante 1.02M 1.02M 1.02M Fornecimento total 1,018,912.384250694 1,018,912.384250694 1,018,912.384250694

A capitalização de mercado atual de Liquid HYPE Yield é $ 40.98M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQUIDHYPE é 1.02M, com um fornecimento total de 1018912.384250694. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.98M.