Informações de preço de Liquid AI (LIQAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.34% Alteração de Preço (1D) +0.05% Variação de Preço (7d) +4.27% Variação de Preço (7d) +4.27%

O preço em tempo real de Liquid AI (LIQAI) é --. Nas últimas 24 horas, LIQAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIQAI é $ 0.04366742, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIQAI variou +0.34% na última hora, +0.05% nas últimas 24 horas e +4.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Liquid AI (LIQAI)

Capitalização de mercado $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Fornecimento Circulante 84.12M 84.12M 84.12M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Liquid AI é $ 16.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQAI é 84.12M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.71K.