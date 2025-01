O que é LinkPool (LPL)

LinkPool is a leading Chainlink node service provider with the goal of providing tools and services that benefit the Chainlink ecosystem. Our aims include lowering the barrier to entry to staking on Chainlink nodes, easing the amount of technical experience required to run a Chainlink node and providing smart contract creators with the tools to easily search and identify Chainlink nodes that can suit their data requirements. You can earn a share of the fees earned by LinkPool once you stake LPL in their platform

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de LinkPool (LPL) Site oficial