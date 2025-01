O que é Linked Finance World (LFW)

Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Linked Finance World (LFW) Site oficial