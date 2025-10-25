O preço ao vivo de Light Speed Cat hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LSCAT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LSCAT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Light Speed Cat hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LSCAT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LSCAT facilmente na MEXC agora.

Preço de Light Speed Cat (LSCAT)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 LSCAT para USD

$0.00047634
-1.70%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
USD
Gráfico de preço em tempo real de Light Speed Cat (LSCAT)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:52:23 (UTC+8)

Informações de preço de Light Speed Cat (LSCAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00171341
$ 0
-0.09%

-1.78%

-0.99%

-0.99%

O preço em tempo real de Light Speed Cat (LSCAT) é --. Nas últimas 24 horas, LSCAT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LSCAT é $ 0.00171341, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LSCAT variou -0.09% na última hora, -1.78% nas últimas 24 horas e -0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Light Speed Cat (LSCAT)

$ 37.70K
--
$ 37.70K
79.15M
79,153,842.01442343
A capitalização de mercado atual de Light Speed Cat é $ 37.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LSCAT é 79.15M, com um fornecimento total de 79153842.01442343. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.70K.

Histórico de preços de Light Speed Cat (LSCAT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Light Speed Cat em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Light Speed Cat em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Light Speed Cat em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Light Speed Cat em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.78%
30 dias$ 0-15.37%
60 dias$ 0-57.53%
90 dias$ 0--

O que é Light Speed Cat (LSCAT)

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Light Speed Cat (LSCAT)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Light Speed Cat (em USD)

Quanto valerá Light Speed Cat (LSCAT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Light Speed Cat (LSCAT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Light Speed Cat.

Confira a previsão de preço de Light Speed Cat agora!

LSCAT para moedas locais

Tokenomics de Light Speed Cat (LSCAT)

Compreender a tokenomics de Light Speed Cat (LSCAT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LSCAT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Light Speed Cat (LSCAT)

Quanto vale hoje o Light Speed Cat (LSCAT)?
O preço ao vivo de LSCAT em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LSCAT para USD?
O preço atual de LSCAT para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Light Speed Cat?
A capitalização de mercado de LSCAT é $ 37.70K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LSCAT?
O fornecimento circulante de LSCAT é de 79.15M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LSCAT?
LSCAT atingiu um preço máximo histórico de 0.00171341 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LSCAT?
LSCAT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de LSCAT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LSCAT é -- USD.
LSCAT vai subir ainda este ano?
LSCAT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LSCAT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:52:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Light Speed Cat (LSCAT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

