Informações de preço de LIFI (LIFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00884966 $ 0.00884966 $ 0.00884966 Mínimo 24h $ 0.00891039 $ 0.00891039 $ 0.00891039 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00884966$ 0.00884966 $ 0.00884966 Máximo 24h $ 0.00891039$ 0.00891039 $ 0.00891039 Máximo histórico $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Menor preço $ 0.00861055$ 0.00861055 $ 0.00861055 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.07% Variação de Preço (7d) -6.46% Variação de Preço (7d) -6.46%

O preço em tempo real de LIFI (LIFI) é $0.00887203. Nas últimas 24 horas, LIFI foi negociado entre a mínima de $ 0.00884966 e a máxima de $ 0.00891039, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIFI é $ 0.03303058, enquanto o mais baixo é $ 0.00861055.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIFI variou -- na última hora, -0.07% nas últimas 24 horas e -6.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LIFI (LIFI)

Capitalização de mercado $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Fornecimento Circulante 7.50M 7.50M 7.50M Fornecimento total 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

A capitalização de mercado atual de LIFI é $ 66.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIFI é 7.50M, com um fornecimento total de 7500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.54K.