Informações de preço de Libra Incentix (LIXX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.17% Alteração de Preço (1D) +21.95% Variação de Preço (7d) -9.94% Variação de Preço (7d) -9.94%

O preço em tempo real de Libra Incentix (LIXX) é --. Nas últimas 24 horas, LIXX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIXX é $ 0.00473475, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIXX variou -2.17% na última hora, +21.95% nas últimas 24 horas e -9.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Libra Incentix (LIXX)

Capitalização de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Fornecimento Circulante 6.70B 6.70B 6.70B Fornecimento total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Libra Incentix é $ 1.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIXX é 6.70B, com um fornecimento total de 15000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.36M.