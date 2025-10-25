Informações de preço de LEOONO by Virtuals (LEO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +4.70% Alteração de Preço (1D) +25.52% Variação de Preço (7d) +70.88% Variação de Preço (7d) +70.88%

O preço em tempo real de LEOONO by Virtuals (LEO) é --. Nas últimas 24 horas, LEO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LEO é $ 0.00504633, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LEO variou +4.70% na última hora, +25.52% nas últimas 24 horas e +70.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LEOONO by Virtuals (LEO)

Capitalização de mercado $ 408.70K$ 408.70K $ 408.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 408.70K$ 408.70K $ 408.70K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LEOONO by Virtuals é $ 408.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 408.70K.