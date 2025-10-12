Tokenomics de LENS (LENS)
Tokenomics e análise de preços de LENS (LENS)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de LENS (LENS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre LENS (LENS)
Lens is a specialized browser that lets you view multiple websites simultaneously in a highly organized layout. It allows you to create and save custom workspaces in the cloud for instant access from any device, anywhere you are. With robust security measures and privacy features, Lens ensures your online activities remain safe, giving you a reliable and protected browsing experience true every time.
Tokenomics de LENS (LENS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de LENS (LENS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens LENS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LENS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do LENS, explore o preço em tempo real do token LENS!
